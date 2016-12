153 Kilogramm Freude

Estavayer, 28. August

Bald ist es soweit, der Schlussgang am Eidgenössischen Schwingfest steht bevor. In der gigantischen Arena ist spürbar, dass etwas Grosses bevorsteht. Die Untertanen warten auf ihren neuen König. Wer wird es: Matthias Glarner oder Armon Orlik? Doch mich interessiert dies in diesem Moment nicht.

Zwischen den Metallstangen der Tribünen, in einem Zwischengang, wo der Lärmpegel der tausenden Zuschauer gedämpft ist, kommt mir ein mächtiger Mann entgegen. 153 Kilogramm pure Kraft. Was nun? Soll ich ihn anhalten? Es bleibt keine Zeit. Er kommt näher und näher. Und schliesst mich in seine gewaltigen Arme. Wir lachen.

Patrick Räbmatter, dessen Gemüt so gar nicht seiner Erscheinung entspricht, hat sich soeben einen Lebenstraum erfüllt. Im achten Gang besiegte er Marcel Bieri und schliesst das Eidgenössische auf einem Kranzrang ab. Er ist Eidgenosse.

Ein paar Wochen zuvor habe ich ihn besucht. Er hat mich mit seiner Art bewegt. Am Eidgenössischen habe ich dann jeden seiner Gänge verfolgt. Ich habe gehofft und mitgefiebert. Und nun steht er also da. Mich bewegt seine Reaktion. Ich spüre ein Gefühl, das den Sport für mich so schön macht. Weil ich seine Freude in diesem Moment teile. (mpr)