Die Vaterlandspflichten sind erledigt, die Nationalspieler der Super League zurück bei ihren Klubs. Diejenigen, die die letzten Tage in wärmeren Gefilden verbracht haben, spüren es noch ein bisschen mehr: Der Winter klopft hierzulande an die Tür. Doch an Winterschlaf, Weihnachtsbraten und Silvesterparty ist nicht zu denken. Noch nicht. Erst am 11. Dezember heisst es in den Super-League-Stadien: Licht aus, bis – zumindest planmässig – am 4. Februar 2017 die Rückrunde startet.

Bis dahin stehen noch vier Spieltage an. Vier Spieltage, in denen bis auf die Frage, wer als Tabellenführer überwintert (der FC Basel natürlich), noch viel passieren kann. Vier Fragen drängen sich besonders auf:

1. Bleibt der FC Basel bis zur Winterpause ungeschlagen?

Man kann von den Champions-League-Auftritten des FC Basel halten, was man will: Die Hausaufgaben in der Super League erledigt Rot-Blau bislang auf hohem Niveau. Und das alleine verdient ohne Wenn und Aber Anerkennung: 38 Punkte nach 14 Spielen sind der beste Wert seit der Rekordsaison 2003/04.