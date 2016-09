Es war schon fast merkwürdig ruhig in Genf in diesem Sommer. Servette-Zampano Chris McSorley agierte auf dem Transfermarkt erstaunlich defensiv und besorgte sich seine Verstärkungen ausschliesslich in Übersee. Grund für massive Änderungen hatte der Kanadier allerdings nicht. Die Servettiens verfügen über eine eingespielte Truppe, die für jeden Gegner sehr unangenehm sein kann. Für den so ersehnten Meistertitel dürfte es auch diese Saison nicht reichen, für die problemlose Playoff-Qualifikation aber allemal. Tipp: Platz 4