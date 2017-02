Heute geht es im Oberengadin mit den sportlichen Wettkämpfen los. Um 12 Uhr ging der Super-G der Frauen über die Bühne. Topfavoritin Lara Gut konnte sich dabei «nur» im dritten Rang, der Sieg ging etwas überraschend an die Österreicherin Nicole Schmidhofer. Zahlreiche Sportler werden bis am 19. Februar um die Medaillen kämpfen, darunter auch viele Schweizer. Im Liveblog erfahren Sie alles, was Sie über die WM wissen müssen.