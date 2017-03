Ich wusste genau: Das Video wird zu sehen sein. Was mir Leid tut, ist, dass diese Geschichte die Schweizer Curling-Szene in Verruf bringt. Dass viele Mitspieler, Coaches und Gegner nun damit reingezogen wurden.

Nochmal: Sie bleiben bei Ihrer Version «keine Berührung»?

Sagen wir es so: Mit der allgemeinen Erkenntnis, dass der Stein berührt wurde, könnte ich sogar leben. Was mich aber stört, ist die Absichtsunterstellung. Es gibt auch einige Dinge, die mir in der ganzen Diskussion zu kurz gekommen sind. Es gibt eine einzige Kameraeinstellung. Wie häufig denken Sie beim Fussball bei einer strittigen Szene sofort: «Penalty!» Dann sehen Sie die Kamera von der Gegentribüne, und es wird klar: «Eindeutig Schwalbe!» Ich will mich nicht rausreden. Aber was wirklich war, werden wir wohl nie erfahren. Und ja, nochmals: Ich habe keine Berührung gespürt.