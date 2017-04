Von Bernhard zu Bernhard. Von Heusler zu Burgener. Von Jurist zu Unternehmer. Diesen Wechsel wird das Amt des Präsidenten des FC Basel am 9. Juni machen. Dafür haben die Mitglieder des Vereins am Freitagabend den Weg geebnet, indem sie Burgener erlaubt haben, die 90,6 Prozent der Aktien an der FCB-Holding zu übernehmen.

Dass es überhaupt so weit gekommen ist, dafür hat Bernhard Heusler gesorgt. Der Noch-Präsident des FC Basel merkte im letzten Herbst, dass es Zeit geworden ist, für einen Wechsel. Für neue Impulse, die ein Trainerwechsel alleine nicht herbeiführen könnte. Und auch keine neuen Spieler. Sondern für die es einen grösser angelegten Wechsel braucht. Jenen auf der Ebene der Vereinsführung.

Deshalb ging er zuerst auf Marco Streller zu - und dann auf Bernhard Burgener. Er hat eine Basler Lösung forciert. Eine, hinter der er und seine vier anderen Verwaltungsrats-Mitglieder stehen können.

Dabei hat Heusler aber nicht auf einen langjährigen Vertrauen seinerseits zurückgegriffen - zumindest nicht bei der Besetzung des Präsidenten-Postens. Sondern auf Burgener. Auf einen Mann, den er, wie er selber sagt "noch gar nicht so lange kenne." Geschweige denn speziell gut.

Oeri als Schnittstelle

Dass sich Bernhard und Bernhard, Heusler und Burgener, überhaupt kennengelernt haben, hat mit dem FC Basel zu tun. Wie sollte es auch anders sei. Mit diesem Verein, für den beide schon so lange leben und leiden. Dessen immense Bedeutung in der Region sie begriffen haben. Den beide fast schon vergöttern, seit sie denken können. So ist es auch nicht zufällig, dass sie sich beide als mit die grössten Fans des Vereins bezeichnen.

Diese Verbundenheit habe immer wieder zu zufälligen Begegnungen geführt. Genau so wie eine weitere Verbundenheit. Jene mit Gigi Oeri. Die ehemalige FCB-Präsidentin und Mäzenin kennt beide Bernhards gut. Mit dem Einen hat sie Filme wie "Das Parfüm" produziert, mit dem Anderen den FC Basel wieder zum besten Verein der Schweiz gemacht.