Das letzte Rennen, das Hüppi und Russi zusammen kommentieren werden, ist der Männer-Slalom vom 19. Februar 2017. Dies gab er heute an einer Pressekonferenz in Leutschenbach bekannt. Laut SRF war ihre erste Sendung am 14. Dezember 1985, es war die Abfahrt von Gröden. Hüppi arbeitet seit 1981 als Redaktor, Kommentator und Moderator für SRF Sport.

Russi ist eine Ski-Legende, spätestens seit seinem Abfahrtsolympiasieg von 1972. Das Schweizer Fernsehen zitiert Russi auf seiner Homepage: "Dank SRF durfte ich meinen Traum im weissen Sport nach meiner Aktivzeit als Skirennfahrer weiter leben." (jk)