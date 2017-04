Bei Auslosungen hatten Sie zuletzt wenig Glück.

Manchmal hast du einfach eine Scheissauslosung und denkst: Das Universum hasst mich (lacht). In Paris musste ich gegen Antonia Lottner spielen, eine meiner besten Freundinnen. Da dachte ich: Jetzt reichts aber. Aber ich kann es mir nicht auswählen. Zu jammen, dass es unfair ist und alles gegen mich läuft, hilft auch nicht. Das sagt mir auch mein Trainer.

Was ist Ihr Trainer, Maciej Synowka, für ein Typ?

Sehr positiv, ruhig, er macht alles mit mir. Wir trainieren viel. Wir gehen gemeinsam joggen, in den Fitnessraum. Es ist nicht so, dass er einfach auf dem Platz steht und mir sagt, ich solle eine Stunde spielen und geht danach nach Hause. Er unterstützt mich in allem, den ganzen Tag. Er lernt mich und mein Spiel erst kennen. Das ist das, was ich brauche.

Er gilt als Schleifer.

Das habe ich auch gelesen, als ich mich schlau gemacht habe (lacht). Ich habe mich für ihn entschieden, weil er sehr hart arbeitet und das Tennis liebt. Das ist gut. Wenn einer nicht so viel Bock hat, ist es schwierig. Ich brauche jemanden, der mich antreibt.

Trainieren Sie jetzt mehr?

Ich habe schon immer viel trainiert. Es geht jetzt darum, nicht aufzugeben. Wenn ich verliere, kommt schnell der Gedanke: Warum mache ich das eigentlich? Du sagst dir: Okay, jetzt gehe ich mal zwei Tage nicht rennen. Es ist wichtig, dass jemand da ist, der mich nicht in dieses Loch fallen lässt und sagt: Nein, morgen gehen wir wieder rennen.

Wie ist es für Sie, dass Ihr Vater nicht mehr Haupttrainer ist?

Es ist nicht gross anders. Ich wohne ja noch zu Hause. Mein Vater ist jetzt

einfach weniger bei den Turnieren dabei und hat mehr Zeit für meine Mutter. Ich wollte das auch so. Es ist schön, dass er manchmal mitkommt, aber eben nicht immer. Dass wir ein wenig Abstand haben und uns gegenseitig Luft geben. Dass die Ablösung kommt, ist ja normal. Ohne ihn geht es schon nicht, ich brauche ihn, aber nicht mehr so viel wie früher.

Trainieren Sie noch bei Martina Hingis’ Mutter, Melanie Molitor?

Ich war jetzt schon länger nicht mehr dort. Aber ich hoffe, dass ich immer mal wieder vorbeikommen kann. Zuletzt habe ich mit meinem Papa und meinem Trainer gearbeitet.

Haben Sie noch Kontakt?

Ab und zu. Wir schreiben nicht jeden Tag. Ich war jetzt auch lange unterwegs und nicht mehr in der Schweiz.

Sie hat in einem Interview gesagt, Sie seien im November Hals über Kopfabgereist und seither habe sie nichts mehr von Ihnen gehört.

Alle waren überrascht davon. Ich hatte einfach das Bedürfnis, das alleine auszuprobieren, aber ich habe das jedem erklärt. Ich habe Melanie das später auch noch erklärt.

Von aussen hat man den Eindruck, dass es in der Weltrangliste sehr schnell nach oben, aber auch nach unten gehen kann. Teilen Sie diese Ansicht?

Ja, ich bin ja der beste Beweis dafür. Es kommen viele Junge nach und lösen die ältere Generation ab, die Karten werden völlig neu gemischt. Für mich geht es darum, möglichst schnell wieder nach oben zu kommen, aber es hilft auch nicht, dauernd auf die Klassierung zu achten. Mir ist egal, ob ich die Nummer 60 oder 80 bin. Das Ziel ist es ja, an der Spitze zu sein.