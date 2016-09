Der Himmel über Davos war grau und trüb an diesem Spätersommer-Sonntag. Das Wetter passte irgendwie zur Affiche. Die Rückkehr von Leonardo Genoni ins Landwassertal erinnerte viele HCD-Anhänger daran, was sie an ihrem langjährigen Stammgoalie verloren haben. Schon allein der Umstand, dass Genoni kurz vor 14 Uhr aus dem schwarzen Mannschaftscar des SC Bern ausstieg und den Weg Richtung Gästekabine in Angriff nahm, mutete surreal an.

Ein paar Davoser Fans schauten der Ankunft ihres ehemaligen Lieblings aus der Distanz zu. Zwei Berner Anhänger holten sich ein Autogramm. Dann verschwand der ehemalige HCD-Goalie in dem Stadion, in welchem er in den vergangenen neun Jahren drei Meistertitel feiern durfte. «Es war schön, in den vielen altbekannten Gesichtern ein Lächeln zu entdecken», freute sich Genoni über den freundlichen Empfang an seinem alten Arbeitsort, der sich kurz vor dem Spiel fortsetzte.

Der HC Davos ehrte seinen Ex-Goalie mit einer kleinen Laudatio, mit einer Dia-Show auf dem Video-Würfel und überreichte ihm ein kleines Präsent. Die Zuschauer in der Vaillant-Arena erhoben sich zu einer Standing Ovation, beide Fanlager feierten Genoni gleichzeitig. Eine Rarität in den hiesigen Eisstadien.