Die aktuelle Saison verläuft diesbezüglich gut. Nie habe er sich seit dem Infekt besser gefühlt. Trotz drei Wochen Pause im Herbst mit einer schweren Mittelohrentzündung, trotz einer Gesichtslähmung zu Beginn der Saison.

Die Resultate aber sind verhalten. Ihm gelang erst eine Top-10-Klassierung in sechs Rennen. «Ich mache noch zu viele Fehler», sagt er. «Und bin trotzdem nahe dran.» Das stimmt den 29-Jährigen positiv. «Jetzt kommen die wichtigen Rennen», sagt er. Die Abfahrt am Lauberhorn am Samstag, dann Kitzbühel und im Februar die WM.

Warten auf den grossen Auftritt

Wenn es auf die grosse Bühne geht, ist Beat Feuz immer am besten. Dann fährt er intuitiv. «Ich bin zuversichtlich, dass es klappt. Wenn nicht in Wengen, dann in Kitzbühel. Wenn nicht in Kitzbühel dann an der WM.»

Die Saison beginnt für Feuz eigentlich erst jetzt. Und weil er weiss, dass er seine Reserven gezielt einsetzen muss, verzichtet er am Freitag auf die Kombi in Wengen. Er wartet auf den grossen Auftritt.