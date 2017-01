Das ist für ihn zwar nicht mehr möglich, einzelne Erfolge aber sehr wohl. Wie er am Freitag gezeigt hat. Zum 23. Mal in seiner Karriere stand er auf dem Podest und zum dritten Mal in Kitzbühel, wo er 2012 in der Kombi, wie 2016 in der Abfahrt, Rang zwei belegte.

Die genannten Faktoren kombiniert Feuz mit seinen technischen Fähigkeiten, die ihm erlauben, auf den anspruchsvollsten Pisten schnell zu sein. Das macht ihn auch in der Abfahrt vom Samstag zum Favoriten. «So oft wie Didier Cuche werde ich in Kitzbühel wohl nicht mehr gewinnen», scherzt Feuz und fügt an: «Den Sieg würde ich aber nehmen.» Ein solcher fehlt noch in seiner Kitzbühel-Bilanz.