Und er sagt: «Wissen Sie, nach dem 2:2 in Basel, da war klar, dass es schwierig wird. Dann wird einem plötzlich bewusst, was das bedeutet, dass es um 20 Millionen geht. Es soll mir keiner sagen, dass es einfach ist, damit umzugehen. Es geht hier nicht nur um die erste Mannschaft, beim FC Basel arbeiten eine Menge Leute.»

Typisch Fischer

Ansonsten denke er nicht an die Millionen, die klingelnden Kassen. In diesem Moment aber schon. Fischer: «Dieser negative Druck ist heftig. Aber er darf nie so heftig werden, dass er einen lähmt. Spieler wie Trainer müssen damit umgehen können, ganz klar. Das gehört zum Geschäft. Aber es ist bei weitem nicht so einfach, wie man meint.»

Diese Last muss er nun, nach dem souveränen 19. Meistertitel, nicht mehr tragen. Und er sagt: «Ich freue mich unheimlich.» Auf die grossen Gegner, auf die Spiele vor ausverkauftem Stadion, auf die ganz grosse Fussball-Bühne. Und natürlich auf die Hymne, die die Herzen aller Fussball-Fans höherschlagen lässt, auf den vom britischen Komponisten Tony Britten in Anlehnung an die Werke von Georg Friedrich Händel geschriebenen Gänsehaut-Garanten. Und: «Die Aufmachung mit diesen Sternen, das ist halt schon ein bisschen anders als die Europa League.»

Es ist einer dieser typischen Fischer-Sätze. Und irgendwie kann man ihn sich in diesem Moment, wie er so dasitzt im Trainer des FC Basel – die Stimme rau, die Haare grau, der Bart stoppelig – nicht wirklich vorstellen in diesem Wettbewerb der Superstars, im Blingbling der Champions League. Doch das tut nichts zur Sache, Urs Fischer hat sich diesen ganz grossen Auftritt verdient. Mit ehrlicher Arbeit. Mit viel Schweiss. So wie alles in seiner Karriere.