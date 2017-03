Bei der anschliessenden Siegerehrung durch Martin Weber, Präsident vom TV Möhlin und Susi Hürbin (Vorstand) wurden die jungen Cupsieger in einem stimmungsvollen Rahmen verabschiedet.

Final Frauen: ATV/KV Basel III vs. GTV Basel

Der Frauenfinal war eine interne Basler Angelegenheit sozusagen. Die schon am Vortag sehr erfolgreiche ATV/KV-Mannschaft gewann auch am Finaltag klar: 36:19 (11:10). Wie der Pausenstand verrät, änderte sich das Kopf-an-Kopf-Rennen aber erst in der zweiten Hälfte. Fast identisch mit dem Start in die nächste Runde erhöhte ATV/KTV Basel seine Trefferquote blitzschnell und verteidigte nun auch kompakter. So wurden die Gegnerinnen gezwungen eine Antwort zu zeigen, scheiterten aber offensiv mehrmals nacheinander.

Das reichte um den Führenden Auftrieb zu suggerieren und befreiter aufspielen zu können. Aus dem Fünf-Tore-Vorsprung (35.) wurde ein 23:13 (45.). Und während GTV Basel zwar versuchte, dagegen zu halten und wieder ins Spiel zu finden, wollte ihm trotzdem wenig gelingen. Dafür fand der spätere Cupsieger zu seinem tempobetonten perfekten Spiel und ging schliesslich verdient mit einem deutlichen Sieg vom Platz.