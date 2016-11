Matthias Kyburz hat als Weltmeister und Gesamtweltcupsieger 2016 die Herbstsaison eindrücklich dominiert. Mit seinem Bruder Andreas Kyburz, ebenfalls Teilnehmer an den diesjährigen Weltmeisterschaften in Schweden, und Nachwuchsathlet Dario Metzger möchte er nun seinen Heimvorteil im Rheinfelderberg nützen und den Schweizer Meistertitel anstreben.

Die stärksten Konkurrenten sind mit drei starken Läufern ausgeglichener besetzt. Um den Sieg und die Medaillen will auch das beste Elite-Team der OLV Baselland mit Kaspar Hägler, Christoph Meier und Noah Zbinden laufen, die alle Mitglieder eines Schweizer Nationalkaders sind. Insgesamt werden bei der Herren Elite über 40 Teams an den Start gehen.

Offene Ausgangslage bei den Frauen

Bei der Damen-Elite werden mehrere Teams den Sieg unter sich ausmachen müssen. Aus regionaler Sicht ist dem Team der OLG Basel ein Sieg zuzutrauen. Mit Rahel Friedrich, Hanna Müller und Laura Ramstein ist das Team mit drei Kaderläuferinnen hochkarätig besetzt. Rahel Friederich hat diesen Sommer an den Weltmeisterschaften in Schweden mit der Sprintstaffel die Silbermedaille gewonnen. Ebenfalls ein starkes Team stellt die OLV Baselland, in dem die Juniorinnen-Staffelweltmeisterin Sofie Bachmann den Lead übernehmen wird.

Als Veranstalter hat die OLV Baselland eine innovative Wettkampfform lanciert. Zum ersten Mal werden in den Junioren- und Elitekategorien die 3er-Teams in einem Massenstart direkt gegeneinander laufen. Da unterwegs die Laufstrecken untereinander aufgeteilt werden können, kommt der Taktik der Teams eine hohe Bedeutung zu. Zusätzlich ist das Rennen in verschiedene Schlaufen unterteilt, welche ein Nachlaufen der Teams verhindern und für zusätzliche Spannung sorgen. Die herausfordernde Bahnanlage wurde von Fabian Hertner, OL-Weltmeister und Mitglied der OLV Baselland, konzipiert.

Im Wettkampfzentrum der Schulanlage Engerfeld in Rheinfelden wird es möglich sein, die Rennen hautnah mitzuerleben, dies besonders beim Massenstart-Wettkampf der Elitekategorien. Die Geschehnisse im Wald werden ab 11 Uhr live kommentiert und via GPS-Tracking direkt auf Grossleinwand zu verfolgen sein. Der Einlauf der Elitekategorien wird zwischen 13 und 14 Uhr auf dem Schulareal Engerfeld erfolgen. Es werden viele Zuschauer aus der Region erwartet.

1200 Breitensportlerinnen und -sportler

An den Schweizermeisterschaften im Team-Orientierungslauf werden neben der Schweizer OL Elite gegen 1200 Breitensportlerinnen und -sportler aus der ganzen Schweiz erwartet. Von zehnjährigen Mädchen und Knaben bis zu achtzigjährigen Seniorinnen und Senioren möchten sie alle ihre orientierungstechnischen und physischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Der Rheinfelderberg bietet mit seinen flachen Hügelzügen, der guten Belaufbarkeit und den detaillierten Reliefformen ein sehr interessantes Laufgelände an.

Die Organisation der Orientierungslaufvereinigung Baselland wird angeführt von dem OK-Präsident Thomas Brogli und dem Chef Technik Anders Holmberg. Über 100 Helferinnen und Helfer werden für einen reibungslosen Ablauf des Wettkampfes sorgen.