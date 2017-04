In den Augen der Winterthur-Fans ist eine Lüge von ihm schuld daran, dass Basel weitergekommen ist. Es handelt sich um die Szene in der 51. Minute. Janko zieht in den Sechzehner, legt sich den Ball etwas zu weit vor, und als er versucht, ihn sich wieder zu krallen, wird er gefoult. Pfiff. Penalty. Schiedsrichter Sascha Amhof zögert erst keine Sekunde – und bekommt dann plötzlich Angst vor seinem eigenen Mut. Rund um den Unparteiischen und Janko bildet sich ein Rudel. Die Spieler des FC Winterthur als auch deren Fans protestierten heftigst.

«Ein Theater»

Und Amhof? Der befragt Janko. «Mein Gegner hat mich klar getroffen. Das habe ich auch dem Schiedsrichter so gesagt.» Doch die Frage ist, ob Schuler nicht zuerst den Ball, und dann den FCB-Stürmer trifft. «Ich kann nicht beurteilen, ob er mich oder den Ball zwei Zehntel vorher oder nachher getroffen hat. Das ging so wahnsinnig schnell», gibt Janko ehrlich zu.

Mehr habe er nicht gesagt. Janko bezeichnet die Szene als «Theater», drei oder vier Mal sei er gefragt worden, ob er vom Gegner getroffen worden sei. Aber am Ende sei es ohnehin die Entscheidung des Schiedsrichters. Dass dieser ihn zurate gezogen hat - «das fand ich sehr kurios, dass ich da als Spieler im Mittelpunkt des Interesses gestanden habe. Für was haben wir einen Schiedsrichter auf dem Feld?»

Beleidigungen gegen die Mutter

Ähnlich sieht auch sein Trainer Urs Fischer. «Ich verstehe es einerseits, aber andererseits auch nicht, weil der Schiedsrichter da ist, um zu entscheiden.» Da dieser aber am Ende auf Penalty entschieden habe, gehe Fischer davon aus, dass es einer war. Unverständnis über das Verhalten Amhofs hin oder her – fortan fokussiert sich der Hass der Heimfans unweigerlich auf Janko. Bei jeder weiteren Ballberührung wird der Österreicher gnadenlos ausgepfiffen.

Auf Twitter wird die Szene heiss diskutiert