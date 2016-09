Keine Frage, bei jedem anderen Super-League-Team wäre Kevin Bua Stammspieler. Der 23-Jährige ist hoch veranlagt, unglaublich schnell und technisch stark. Hinzu kommt sein Überraschungsmoment, mit dem er Spiele entscheiden kann. «Er bringt Dinge mit, die wir wirklich brauchen und die immer wichtiger werden», sagte denn auch Georg Heitz, Sportchef des FC Basel, kurz nachdem bekannt wurde, dass Bua vom FC Zürich zum FCB wechselt. Champions League statt Challenge League also. So zumindest war es der Plan von Bua.

Seither sind zwei Monate vergangen – und Bua wartet noch immer auf seinen ersten Ernstkampf mit dem FCB. Noch nicht einmal ins Aufgebot hat er es geschafft. Und der grosse Traum von der Champions League ist erst einmal ausgeträumt, hat es Bua doch nicht ins 23-Mann-Kader für die Königsklasse geschafft. Statt gegen Arsenal oder Paris Saint-Germain zu spielen, muss er sich momentan in der U21 gegen Brühl und Breitenrain in der drittklassigen Promotion League seine Sporen abverdienen. Das ist seine bittere Realität. Wirklich verwundern sollte es aber nicht. Denn Heitz sagte nach Buas Verpflichtung nicht nur, wie stark der Westschweizer sei, sondern gab auch zu, dass der FCB ihn rein von der Quantität her eigentlich gar nicht braucht. Dennoch hat man ihn sich rund zwei Millionen kosten lassen.

Schweigen vor dem ersten Einsatz

Bua ist nicht der Einzige, der mit seiner aktuellen Situation hadern dürfte. Der ebenfalls im Sommer verpflichtete Blas Riveros wartet ebenso auf seinen ersten Einsatz. Auch in ihn investierte der FCB zirka zwei Millionen. Auch ihm attestiert Heitz «ein sehr grosses Potenzial». Dass die Integration des 18-Jährigen aus Paraguayaber schwieriger werden würde, zeichnete sich schnell ab. Seine Schüchternheit und die Sprachbarriere machen ihm das Leben nicht unbedingt einfacher. Noch ist er auf Unterstützung von Matías Delgado und zeitweise auch von Germano Vailati und Davide Callà angewiesen. Sorgen müsse man sich aber nicht machen, sagt Heitz. «Matías Delgado hatte damals fast ein Jahr gebraucht, bis er sich in Basel eingelebt hatte.»

Dass der FCB Riveros und Bua diese Zeit geben kann, ist dem grossen und breiten Kader zu verdanken. 27 Spieler umfasst dieMannschaft von Urs Fischer. Eine Situation, die auch für ihn nicht einfach ist, muss er doch immer wieder Spielern erklären, wieso sie nicht im Aufgebot stehen oder nicht für die Champions League gemeldet werden. «Entschuldigen Sie den Ausdruck, aber das ist verschissen als Trainer. Ich würde am liebsten immer alle mitnehmen», sagte er.

Davide Callà brachte zum Ausdruck, wie schwer es für Fischer aktuell ist, immer auswählen und gleichzeitig enttäuschen zu müssen: «In diesem grossen Kader bin ich lieber Spieler als Trainer. Es können nur elf auf dem Platz stehen und drei eingewechselt werden, aber das ist Teil des Spiels und Teil des Jobs.» Mit seiner Erfahrung kann Callà das leichter so sehen und verstehen.

Für Bua und Riveros aber ist es neu. Im Sommer hatten sie die Wahl, konnten sich zwischen diversen Vereinen entscheiden. Sie waren am längeren Hebel. Jetzt hat sich ihre Situation zum Gegenteil verändert. Wie schwer die aktuelle Situation für die Spieler ist, zeigt Buas Reaktion auf eine Interviewanfrage. Via Medienchefin Andrea Roth lässt er ausrichten, dass er zuerst Spiele mit der ersten Mannschaft bestreiten wolle, bevor er wieder mit Medien spreche.

Die Chancen, dass sie heute zum Einsatz kommen, sind für Bua und Riveros gross. Denn mit dem heutigen Cup-Spiel gegen den Erstligisten Zug 94 beendet der FCB die erste von drei englischen Wochen am Stück. Jene Spieler, die zuletzt viele Minuten absolvieren durften, werden eine Pause erhalten – und denen Platz machen, die Spielpraxis brauchen.

Ganz in die Karten schauen lassen wolltesich Fischer nicht. So deutlich wie am Freitag äusserte er sich aber noch nie im Fall Riveros, machte ihn klar zum Kandidaten für die heutige Partie: «Er musste etwas hartes Brot essen, aber natürlich ist er immer eine Option, er ist ein Kaderspieler.» Dasselbe gilt für Bua. So dürften sie, zwei Monate nach ihrer Unterschrift beim FC Basel, zu ihren Debüts in der ersten Mannschaft kommen. Nicht gegen Arsenal. Oder gegen PSG. Sondern gegen einen Erstligisten. Es ist zumindest ein erster Schritt. Auf einem aber noch sehr langen Weg.