Und dass genau daher auch sein Interesse an der Übernahme kommt. «Der FCB ist eine der wichtigsten Marken in der Region Basel.» Sollte das Gremium und später die GV zustimmen, würde er alleine die rund 90 Prozent der Aktien der Gruppe um Heusler an der Holding erwerben, wie er erklärt, und damit den Verein alleine kontrollieren. Über den Betrag, den er überweisen müsste, schweigt er sich aus. Dafür verrät er sein Erfolgsrezept: der föderalistische Aufbau. «Ich vertraue auf die Kompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich bin Verfechter der dezentralen Führung und der lokalen Verantwortung.»

Verantwortung, die soll Urs Siegenthaler, enger Vertrauter Burgeners und Chefscout beim DFB, entgegen aller Erwartung (vorerst) nicht erhalten. «Darüber haben wir uns wirklich nie unterhalten», sagt Burgener dazu.

So konkret seine Pläne schon sind, vermutet er trotzdem, dass seine Wahl zum Heusler-Nachfolger noch nicht in Stein gemeisselt ist. Gegenüber der «Nordwestschweiz» sagt Burgener ungefragt, dass er vermute, dass noch weitere Konzepte vorgestellt würden. Was ist davon zu halten? Gibt es wirklich weitere Kandidaten? Und was hilft die Intransparenz? Für eine Papstwahl kommt theoretisch jeder getaufte männliche Katholik infrage.