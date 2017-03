„Ich habe in der Teamsitzung gesagt: Wir haben einen sehr jungen Goalie, wir müssen ihn besonders gut schützen“, verriet Wicky seinen Griff in die psychologische Trickkiste. Die Ansprache kam bei Steffens Vorderleuten an: Bis Nyon erstmals richtig gefährlich wurde, waren 80 Minuten verstrichen. Doch die Abschlüsse von Emiliano Etchegoyen (80.) und Maxime Daclinat (81.) wurden vom Goalie souverän pariert.

Neben der Taktik überraschte Wicky auch mit der „Verteilung“ seines Personal. Offensivspieler Dominik Schmid agierte links in der Dreierabwehr, während der gelernte Verteidiger Pedro Pacheco eine Reihe vorher zum Einsatz kam. „Schmid hat eine sehr gute Spieleröffnung, während Pacheco die physischen Voraussetzungen mitbringt, um die zweiten Bälle zu gewinnen“, erklärte der FCB-Trainer und lobte beide für ihre Leistungen. Sie waren zwei weitere Faktoren eines verdienten Heimsieges.