«Der Fussball in der Schweiz ist viel offensiver als in Russland. Ein Unterschied ist auch, dass hier weit mehr Wert darauf gelegt wird, dass ein Goalie mit dem Fuss stark ist», sagt Mitryushkin. Was er besonders schätzt: «Die Reisen zu den Auswärtsspielen sind ein Katzensprung. In Russland sassen wir stundenlang im Flugzeug. Einmal spielten wir in Chabarowsk und waren neun Stundenim Flieger. Für die Fahrt vom Trainingszentrum in unser Stadion benötigten wir jeweils anderthalb Stunden.»

In der Schweiz fühlt sich Mitryushkin wohl. «Ich lebe mit meiner Freundin Daria in Martigny, auch ihr gefällt es sehr. Im Gegensatz zu Rostow und Moskau ist es so ruhig hier, dass wir uns wie in den Ferien fühlen», sagt Mitryushkin. Apropos: In früheren Jahren war er mit seinen Eltern – der Vater war elfmal sowjetischer Meister im Bandy (Eishockey auf Grossfeld mit Ball) − wiederholt in der Schweiz im Urlaub; als Sportler mit dem Snowboard in St. Moritz, als Tourist in Luzern.

Bundesliga als Ziel

Vor zwei Wochen hat Mitryushkin mit der U21-Nationalmannschaft in Malaga gegen die Schweiz gespielt und 2:3 verloren. Vom neuen Coach des A-Teams, Stanislas Tschertschessow, hat er indes noch nichts gehört. «Ich weiss aber, dass er die jungen Spieler beobachtet. Ich hoffe, auch mich», sagt Mitryushkin.

Wie gross ist denn seine Hoffnung, bei der WM in Russland dabei zu sein? «Daran denke ich nicht. Das ist kein realistisches Ziel, denn wir haben in Russland gute Goalies. Und überhaupt, wenn ich in die Nationalmannschaft will, muss ich in der Bundesliga oder in der Premier League spielen.» Ist dies seingrosser Traum? «Nein», sagt Mitryushkin, «das ist mein Ziel!»