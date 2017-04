Und dann pfeift Sascha Amhof nach der Intervention von Schuler, zeigt auf den Punkt. Janko liegt am Boden, die Emotionen auf den Rängen kochen hoch. Amhof geht zum Gefoulten, fragt ihn zwei-, dreimal, ob es zu einer Berührung kam. Urs Fischer: «Ich verstehe, dass der Schiedsrichter in so einem wichtigen Match nachfragt, aber letztlich muss er entscheiden, dazu ist er da.» Leise Kritik schwingt mit.

Mehrere Minuten ist das Spiel unterbrochen, FCB-Captain Matias Delgado lässt sich nicht irritieren, versenkt eiskalt zum 1:0. Doch Winterthur steckt nicht auf, Basel ackert weiter. «Winterthur hat nicht aufgegeben, wir mussten bis zum Schluss kämpfen», konstatierte FCB-Trainer Urs Fischer. Und das obschon Manuel Akanji in der 85. Minute gegen seinen Jugendverein per Abstauber zum 2:0 erhöht.