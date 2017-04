Der FC Basel kann seine Qualität einmal mehr unter Beweis stellen. Die Basler gewinnen auswärts in einem tollen Spiel mit 4:0. Trotz des klaren Resultats waren aber auch starke Interventionen von Tomas Vaclik vonnöten. Elyounoussi traf zweimal, Lang kann sich ebenfalls auszeichnen. Für Andraz Sporar ist es ein besonderer Abend. Der Stürmer trifft in seinem dreizehnten Spiel in der Super League zum ersten Mal.