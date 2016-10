Die Tessiner, die gegen Basel seit sechzehn Jahren kein Pflichtspiel mehr gewonnen hatten, waren ganz nahe daran gewesen, RotBlau am 12. Spieltag die erste Saisonniederlage beizufügen. Doch wie gegen Thun in der vorletzten Runde war es Davide Callà, der mit dem Ausgleichstor die Basler Ungeschlagenheit rettete. Und der froh darüber war, mit dem äusserst streng gepfiffenen, aber souverän verwandelten Penalty sein Missgeschick aus der 75. Minute wenigstens halbwegs gerettet zu haben. Da hatte er den Luganese Steve Rouiller übersehen und diesen zu Fall gebracht. «Ich merkte nicht, dass er hinter mir stand, und wollte konstruktiv aufbauen, statt den Ball wegzuschlagen», sagte Callà hinterher.

Keiner drängt sich auf

Der 32-Jährige war einer jener fünf Spieler gewesen, die in der Champions League in Paris nicht in der ersten Elf gestanden und nun in Lugano ihre Chance in der Super League bekommen hatten. Doch ihm wie Omar Gaber, Alexander Fransson, Luca Zuffi und Marc Janko war es nicht gelungen, eindrücklich aufzuzeigen, weshalb sie Fischer zwingend in die Startformation berufen müsste.

Callà war wenigstens in zwei entscheidenden Szenen aufgefallen, die anderen allerdings lediglich Mitläufer in einem Team gewesen, das an diesem Abend nur Durchschnitt verkörpert hatte. Janko hatte zwar bei seinem von Goalie Mirko Salvi gegen den Pfosten gelenkten Schuss Pech, darüber hinaus war vom Österreicher allerdings herzlich wenig zu sehen.