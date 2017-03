Mag sein, aber der beste Flankengeber in der Super League ist er ohne Zweifel schon jetzt. Gestern hätte er mit einer Bogenlampe sogar fast ein zweites Tor erzielt, doch der Ball prallte an die Latte. Dass dieser Modellathlet mit der guten Technik in der Nationalmannschaft, wo ihm Captain Stephan Lichtsteiner vor der Sonne steht, nicht zum Zuge kommt, zeigt nur, wie stark die Schweiz auf dieser Position besetzt ist.

Zumal mit Silvan Widmer von Udinese noch ein zweiter Stammspieler aus der Serie A um seine Chance kämpft. Möglicherweise spielen sogar schon ab Sommer alle drei Rechtsverteidiger aus dem Nati-Kader in Italien. Oder zumindest im Ausland. So stark, wie Lang in dieser Saison auftrumpft, würde es erstaunen, wenn ihn nicht viele Klubs aus den besten europäischen Ligen im Visier hätten.

