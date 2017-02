Russis Rücktritt liegt bereits 39 Jahre zurück, dem Ski-Zirkus ist er aber als Kolumnist, TV-Kommentator, Pistenbauer, Werbeträger und Geschäftsmann verbunden geblieben. Eine Ausnahme ist er damit nicht, im Dunstkreis bewegen sich weitere Ehemalige. Kernen macht Kamerafahrten, Paul Accola (49) setzte vor 14 Jahren im steilen Gelände für Pistenbauer Russi den Freien Fall, den atemberaubenden Starthang und das Wahrzeichen der Pista Corviglia um.

2008 wandte sich Russi auch an den Bündner Querkopf, als es bei den Arbeiten an der Olympia-Piste im russischen Sotschi Probleme mit den türkischen Arbeitern gab. «Päuli ist der beste Baggerfahrer der Welt. Er setzt in einer halben Stunde um, wofür andere einen ganzen Tag gebraucht haben», sagt Russi damals über den Gesamtweltcupsieger von 1992.

Obwohl es um Geld und Prestige geht, hat sich der Ski-Zirkus seinen familiären Charakter erhalten. Als Collombin in Martigny eine Bar eröffnete, waren Russi und Franz Klammer die Ehrengäste. Wie stark der Zusammenhalt ist, zeigt sich auch ankleinen Details. So fährt der Norweger Kjetil-André Aamodt (45) gestern mit Skiern von Felix Neureuther und Bruno Kernen, vor 20 Jahren Abfahrts-Weltmeister, trägt Handschuhe von Marcel Hirscher.

Halt in schwierigen Zeiten

In guten Familien hält man auch in schwierigen Zeiten zusammen. Zweifellos die schwierigste Zeit hat Accola hinter sich. 2012 gerät ein Achtjähriger unter seine Mähmaschine und stirbt später im Spital. Accola, selber Vater von zwei Kindern, wird freigesprochen, doch der Unfall verändert ihn für immer. «Ich kämpfe täglich, versuche, alles zu verarbeiten, auch meiner Familie zuliebe», sagt er, als er Jahre später sein Schweigen bricht.

Didier Cuche (42) baut einen Autounfall. Kernen erleidet als Glace-Verkäufer Schiffbruch. Obwohl er an Arthrose leidet, will er auf das Skifahren nicht verzichten. Für sie alle ist der Sport Lebensinhalt geblieben. «Alle wollen schnell sein. Wer etwas anderes behauptet, lügt», sagt Aamodt und stichelt gegen Marco Büchel (45): «Seine Kondition war auch schon besser.»

«Es fällt mir schwer, den aktiven Skisport loszulassen.

Er wird für immer in meinem Herzen bleiben», sagt der St. Moritzer Marc Berthod (33), als er im September seinen Rücktritt bekannt gibt. Vor zehn Jahren hatte er bei der WM in Are zweimal Bronze gewonnen, in St. Moritz wollte er noch einmal starten. Losgelassen hat aber auch er nicht. Berthod ist als TV-Experte im Einsatz und stösst im Ziel mit Bier an. So wie in vielen Familien eben auch.