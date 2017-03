Die tüchtige, kreative Marketing-Abteilung des EHC Biel liefert uns die treffende Analyse für diese dritte Niederlage in der vierten Partie dieser Viertelfinal-Serie. Sie hat eine Werbung verkauft, die direkt mit Torhüter Jonas Hiller verknüpft ist. Neunmal pro Spiel (je dreimal pro Drittel) muss auf dem grossen Videowürfel diese Werbung für eine Reinigungs-Firma geschaltet werden. «Big Save!» («Grosse Parade») leuchtet dann auf und dann steht da: «Danke, Jonas!». Mit dem Zusatz: «Wir halten nicht nur Tore sauber.»

In den meisten Partien ist es für die Regie kein Problem, diese Werbung zu schalten. Aber im Playoff-Spiel vom Samstag war es im ersten Drittel nicht so einfach. Weil es zu wenig «Big Saves» gab. Und so wurde die Werbung einmal eingeblendet, als Jonas Hiller bloss die Scheibe blockiert hatte. Also nach einer «billigen» Dutzendparade. Womit wir beim Kern der Sache sind. Der SCB hat die Partie bereits im ersten Drittel entschieden. Zweimal lässt Jonas Hiller die Scheibe abprallen, zweimal landet sie anschliessend im Tor. 0:2 in der 13. Minute. Aus. Vorbei. Bevor es richtig angefangen hat.

Irgendwann fällt der Apfel

Nun mag es billig sein, ständig Biels Torhüter in den Mittelpunkt der Analysen zu rücken. Aber es sind eben die besten Früchte, woran die Wespen der Kritiker nagen. Jonas Hiller ist einer der grössten Torhüter unserer Hockeygeschichte – und daran ändert auch diese Viertelfinalserie nichts. Er ist Biels einziger Einzelspieler, der selbst gegen den Titanen SC Bern die Differenz für den Aussenseiter machen kann. Im ersten (1:2 n.V), im zweiten (0:3) und jetzt im vierten Spiel war er dazu nicht in der Lage. Das erste, das zweite und das vierte Spiel hat Biel verloren. So polemisch und so einfach lässt sich diese Auseinandersetzung auf den Punkt bringen.

