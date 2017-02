Achtung Trommelwirbel! Skisprung-Legende Simon Ammann zelebriert seinen Satz auf 92 Meter von der kleinen Schanze in grösstmöglicher Manier. Der 35-Jährige klopft im Auslauf mit beiden Fäusten auf seine Brust, als hätte er soeben Ausserordentliches vollbracht.

Das mag aus der Sicht von Ammann durchaus so sein. Für die breite Öffentlichkeit war es schlicht die Bestätigung des 21. Rangs aus dem ersten Durchgang, rund acht Weitenmeter hinter der absoluten Weltspitze.

All die nüchternen Fakten zählen für den Doppel-Doppelolympiasieger in diesem Moment nicht. Erstmals seit langer Zeit nimmt er in der Leaderbox Platz, wenn auch nur für eine knappe Minute, bis er vom Polen Piotr Zyla vertrieben wird. «Wir nehmen auch die kleinen Erfolgserlebnisse», sagt ein lachender Simon Ammann. Und bei Zyla handelt es sich immerhin um den Zweiten der Vierschanzentournee.