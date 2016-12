Also vertraut die Schweiz dem Schweizer Schaffen nicht. Ist es so hart?

Natürlich muss man gut sein. Natürlich muss man auch in schlechten Phasen vor seine Mannschaft treten können. Da muss man bestehen können. Und das in einem Business, das einem kaum Zeit gewährt. Ich vermute, dass es bei uns viele Entscheidungsträger in den Klubs gibt, die einem Schweizer dieses Krisenmanagement nicht zutrauen.

Ist das der Ausdruck des fehlenden Schweizer Selbstvertrauens – auch ausserhalb des Sports?

Diese Frage kann ich nicht beantworten.

Oder anders gefragt: Ist das fehlende Vertrauen ins einheimische Schaffen auch ein wenig symptomatisch für den Ist-Zustand unseres Eishockeys? Wir befinden uns auf Stufe Nationalmannschaft ja in einer mittleren Identitätskrise...

Ich werde das in der letzten Zeit oft gefragt. Aber ich bin da nicht die richtige Auskunftsperson. Ich wiederhole nochmals: Als Trainer brauchst du eine Vision, Feuer, Leidenschaft, Energie, Fachwissen und noch vieles mehr. Ein Ziel, das alle erreichen wollen.

Schauen wir es umgekehrt an: Was können wir von den Kanadiern lernen, die stets mit einem unglaublichen Selbstvertrauen und Selbstverständnis auftreten?

Von den Trainern rede ich hier jetzt nicht. Aber die Spieler haben eine ganz andere Ausgangslage. In Kanada ist Eishockey in der Kultur tief verwurzelt. Wenn du dort gut spielst, bist du fast so angesehen wie der Staatspräsident. Die Konkurrenz und der Verdrängungskampf sind riesig. Du kannst dir keine Auszeiten nehmen, sonst bist du weg vom Fenster.

Sie sagen oft, es geht uns in der Schweiz zu gut. Aber auch den Kanadiern geht es ja nicht schlecht.

Ja. Aber so gut wie unser Land funktioniert – finanziell, politisch, sozial, ist das eine schlechte Basis für den Mannschaftssport. Wir haben alles, wir müssen nicht kämpfen. Wir haben 250 Spieler, die für 12 NLA-Klubs infrage kommen. Nicht 700. Das macht die Arbeit in der Schweiz schwieriger. Daran sind weder die Spieler noch die Klubs schuld. Das ist ein gesellschaftliches Phänomen. Aber eben: Eigentlich ist es ja gut, dass es uns gut geht...

Was kann denn ein 17-Jähriger bei uns von einem Supertalent wie Auston Matthews lernen?

Ein 17-Jähriger muss nichts lernen von Matthews. Er muss alles daransetzen, so gut zu sein wie Matthews. Dass er in der NHL auch im ersten Block spielt und 10 Millionen verdienen kann. Auch wir haben Ausnahmetalente bei uns. Aber bei uns driftet es mit der Zeit ab. Was soll ich jeden Tag noch zusätzlich eine Stunde Schuss- und Techniktraining machen? Wieso soll ich jeden Tag noch Zusatzschichten im Kraftraum schieben? Wieso soll ich mir zu Hause noch Gedanken machen über das Spielsystem? Und so weiter. Bei uns hat das kein Spieler nötig.