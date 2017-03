Die Vorfreude in Hinwil war gross, als nach dem Wirrwarr im Winter endlich klar war: Pascal Wehrlein fährt in der nächsten Saison für Sauber. Endlich wieder einmal ein junger, spannender Fahrer, einer von dem man sich eine illustre Zukunft verspricht. Kein Bezahlfahrer, wie so oft zuvor, sondern einer mit wirklichem, nicht von der Hand zu weisendem Talent.

Sauber hat eine Vergangenheit mit solchen Fahrern: Felipe Massa lernte bei Sauber das Handwerk, Kimi Räikkönen lancierte hier seine erfolgreiche Karriere und Robert Kubica beglückt die Schweizer 2008 in Kanada sogar mit dem ersten und einzigen Sieg in der Geschichte.

Wehrlein überzeugt noch nicht

Die Vorfreude war berechtigt. Wehrlein feierte Erfolge in der ADAC Formel Masters und der Formel-3-Meisterschaft. Bereits im zarten Alter von 20 Jahren wurde er Ersatzfahrer bei Mercedes und ein Jahr später holte er gar den Titel in der DTM-Rennserie. Im Winter wurde er, nach guten Leistungen mit Manor in der vergangenen Saison, als Ersatz für den zurücktretenden Weltmeister Nico Rosberg gehandelt.