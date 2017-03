Doch wieso dauert die Verkündung dessen, was alle erwarten, so lange? Immerhin liegt das «Schuldeingeständnis» der IBAarau schon eine Woche zurück. Zeit genug, die Erkenntnisse in ein Urteil umzumünzen und dieses zu verkünden.

Grund 1: Einerseits gibt es Fristen, die im ganzen Prozess eingehalten werden müssen. Vor Ablauf dieser Fristen kann kein Urteil verkündet werden. In einem glasklaren Fall wie dem vom Brügglifeld-Stromausfall riecht das nach Amtsschimmel. In kniffligen Fällen aber ist genug Zeit für das Einholen aller Stellungnahmen und das Abwägen der Voten umso nötiger.