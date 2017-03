Taulant Xhaka schmort während dieses wegweisenden Spiels 90 Minuten auf der Bank. Es kocht und brodelt in ihm. Schlimmer als verlieren, ist zuschauen zu müssen, wie seine Kollegen eins aufs Dach kriegen. Also fliegt er am Samstag zusammen mit dem verletzten Amir Abrashi zurück in die Schweiz. Der Skandal ist perfekt.

Xhaka schweigt, de Biasi spricht

Was geschah? Warum diese Kurzschlussreaktion? Die albanische Presse schreibt, dass es mit Trainer de Biasi zum Eklat gekommen sei. Xhaka habe von ihm eine Erklärung verlangt, warum er, Stammspieler beim FC Basel, nicht spielt, während andere Spieler auflaufen, die in einer zweiten Liga nicht regelmässig zum Zug kommen.

De Biasi habe ihm keine Antwort gegeben. «Ich habe mit niemandem ein Problem in diesem Team. Ich spiele mit Herz und Seele für Albanien. Aber solange dieser Mann Trainer ist, werde ich das nicht mehr machen», zitiert ihn die albanische Zeitung «Panorama Sport» sinngemäss.

Xhaka selbst bestreitet, dass er je mit einer albanischen Zeitung gesprochen habe. Und er lässt mitteilen, dass er sich zu den Geschehnissen nicht äussern möchte. Er will die Angelegenheit mit Verband und Trainer diskutieren und nicht via Medien.