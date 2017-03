Der TV Endingen überzeugte durch eine kompakt stehende Abwehr und einer sehr erfolgreichen Gegenstossausbeute. Bereits nach zwanzig Minuten hatten die Endinger einen Vorsprung von fünf Toren herausgeholt. Ob Leo Pejkovic am Kreis oder Lukas Schubnell und Sebastian Kündig an den Flügeln - das Endinger Team spielte effizient und schnell, zog das Spiel auseinander und konnte mit einem sicheren 15:9 in die Kabine.

Mit nur neun Gegentreffern in der ersten Halbzeit und nur deren acht in der zweiten zeigte sich Ferrante in grandioser Form. Der Keeper stand richtig, agierte schnell, ermöglichte mit Übersicht zahlreiche Gegenstöße und wurde von einer kompromisslos stehenden Abwehr gut unterstützt.

Faire Gegner - gute Bekannte

Bezeichnend für den guten Teamspirit auf beiden Seiten war die unglückliche Situation, als Leonard Pejkovic mit einem schlecht platzierten Wurf Torhüter Rudolf auf den Rücken schickte. Pejkovic kümmerte sich, Rudolf nahm es sportlich. Beide zeigten sich respektvoll in dieser freundschaftlichen Geste.

Pejkovic nutzte den offenen Raum, zeigte sich torgefährlich ob im Gegenstoss oder am Kreis und griff effektiv, aggressiv in der Defensive durch. Souverän wurde von Endinger Seite an der Tordifferenz gearbeitet. Siggenthal fand keine Mittel und musste die Endinger ziehen lassen. Diese gaben sich keine Blösse und zogen mit viel Selbstvertrauen und Sicherheit auf und davon.

Die Jungen hielten dem Druck stand

Alle Teammitglieder konnten eingesetzt werden. Tano Baumann und Philipp Wildi glänzten an den Flügeln mit schönen Treffern. Christian Amrein streckte sich im Tor gerade im richtigen Moment und hütete das Tor bestens. Maximilian Feldmann holte einen Strafwurf heraus, nahm sich den Ball zum Siebenmeterpunkt und verwandelte nervenstark. Ein wahrlich starker Auftritt der Jungen. Der Entstand war mit 34:17 klar und hoch verdient. Die Endinger Fans freuten sich, Trainer und Spieler zeigten sich erleichtert. (cs)