An den Aargauer Liegendmeisterschaften der 300-m-Gewehrschützen in Buchs schnappten sich zwei neue Namen die drei Goldmedaillen. Der vom Zürcher in den Aargauer Verband übergetretene Ruedi von Arx gewann mit der freien Waffe und mit dem Standardgewehr; Urs Berner überraschte bei den Ordonnanzwaffen.