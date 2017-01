Kommen wir zu meinem Lieblingsthema: Welches ist der schönste Cupfinal, den du erlebt hast?

Da gab es viele, ich beschränke mich mal auf zwei: 1985 war ich erst seit einem Jahr Sportjournalist, und schon durfte ich den FC Aarau an den Cupfinal gegen Xamax begleiten. Aarau gewann 1:0 – es war ein wunderschönes Erlebnis, das ich nie vergessen werde. Und dann der Cupsieg von Sion 2015 in Basel. Dieses 3:0, das war ein Glanzstück. Eure Fans haben geschafft, was nicht für möglich gehalten wurde: Sie haben mit ihren Gesängen dafür gesorgt, dass der FCB im eigenen Stadion ein Auswärtsspiel hat. Ich habe gespürt: Etwas anderes als ein Sieg des FC Sion kann heute gar nicht eintreten. Ihr habt den FCB dann 90 Minuten so an die Wand gespielt, dass es mir kalt den Rücken runter lief. Ich sass nur wenige Reihen hinter dir, Christian, ich habe dich ständig beobachtet. Nach dem 3:0 bin ich intuitiv aufgestanden, zu dir gerannt und habe dir gratuliert zum Cupsieg. Du hast dich nicht umgedreht, sondern nur gesagt: «Ruedi, wir haben es noch nicht geschafft.» Diesen Moment werde ich niemals vergessen!

Ja, das war wirklich ein toller Tag. Aber wann wird der FC Sion Schweizer Meister?

Christian, das hängt von dir ab, das weisst du. Du musst das Portemonnaie öffnen und zwei, drei richtig gute Spieler ins Wallis holen. Am besten, du wilderst im Revier des FC Basel. So wie ich dich kenne, muss dich das reizen!

Welches Erlebnis aus der beruflichen Karriere bleibt dir ein Leben lang?

Wie du vielleicht weisst, ist das Tennis meine heimliche grosse Liebe. 2003 begleitete ich das Schweizer Männer-Team nach Melbourne zum Davis-Cup-Halbfinal gegen Australien. Ich war das erste Mal in Australien, in diesem wunderschönen Land. Und dann dieser Match zwischen Roger Federer und Lleyton Hewitt. Es war das vierte Spiel, die Schweiz lag 1:2 hinten, Roger musste also gewinnen. Es lief alles gut, Federer gewann die ersten beiden Sätze. Im dritten führte er mit 5:3 und schlug auf zum Matchgewinn. Doch dann plötzlich die Wende: Hewitt gewinnt das Spiel, den Satz und dann die nächsten zwei Sätze. Aus Schweizer Sicht war das Spiel ein riesiges Drama, in dieser Form habe ich das vorher und auch danach nie mehr erlebt. Das Ganze hat mich emotional ganz tief berührt. Ich hatte das Glück, die Karriere von Federer während vielen Jahren hautnah zu begleiten. Ich traf ihn oft zu Interviews und habe ihn dabei als absoluten Gentleman kennen gelernt. Er ist der grösste Sportler, den die Schweiz je gesehen hat – zumindest bis heute.