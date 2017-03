«150 kg schwer und jederzeit für eine Überraschung gut»: So lautet die simple Beschreibung des Uerkner Schwingers Patrick Räbmatter. Seit «Estavayer 2017» ist er «Eidgenosse». Ein «Böser» war er aber schon zuvor. Spätestens seit seinem Sieg im vergangenen Juli gegen Schwingerkönig Matthias Sempach wussten alle Schwingerfreunde, wozu «Räbi» in der Lage ist.

Mit einem identischen Exploit startete der 25-jährige Lastwagenchauffeur und Disponent in die neue Saison. Am Hallenschwinget in Thun besiegte er den neuen Schwingerkönig Matthias Glarner mit einem satten Kurzzug platt. Trotzdem beendete Räbmatter den Wettkampf nach zwei Niederlagen «nur» auf Rang 7. Konstanz nur schon über einen ganzen Wettkampf ist nicht die Stärke des Westaargauer Hünen.

Den Aargauer Saisonauftakt in Brunegg würzt der Luzerner René Suppiger, der wie Räbmatter am letztjährigen «Eidgenössischen» erstmals höchstes Eichenlaub eroberte. Grosser Favorit ist jedoch Mario Thürig vom gastgebenden Schwingklub Lenzburg. Der 32-jährige Möriker gewann in der geräumigen Vianco-Arena schon dreimal. «Jedes Mal wenn ich antreten konnte, siegte ich auch», ist er stolz auf seine persönliche Bilanz bei seinem Klubanlass.

Patrick Räbmatter gegen Matthias Sempach am Bernisch Kantonalen Schwingfest 2016