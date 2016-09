Es war die Handball-Sensation des Wochenendes, vielleicht sogar der ganzen, noch ausgesprochen jungen Meisterschaftssaison: Der HSC Suhr Aarau schlägt auswärts die Kadetten Schaffhausen mit 33:24. Oder anders erzählt: Die erst frisch aus der NLB in die höchste Liga aufgestiegene Aargauer Mannschaft bodigt den Meister, Champions-League-Teilnehmer und Topfavoriten.

Es ist nun nicht so, als wäre das noch nie vorgekommen. Doch der letzte Sieg der Westaargauer über die Schaffhauser ist schon zehn Jahre her – fast auf den Tag genau: Am 10. September 2006 schlug der TV Suhr in Lenzburg die Kadetten Schaffhausen mit 28:22.

Radovanovic herausragend

Die Basis für den Auswärtssieg am letzten Samstag legte Torhüter Mihailo Radovanovic, der in der zweiten Halbzeit unzählige Paraden zeigte. Insgesamt parierte der serbische Goalie 19 von 42 Würfen, was eine herausragende Abwehrquote von 46 Prozent ergab. Unterstützt wurde Radovanovic von einer aufopferungsvoll kämpfenden Abwehr mit dem sehr beweglichen Ronnie Vilstrup an der Spitze.

Suhr Aarau startete hervorragend, lag rasch mit 5:0 in Führung, bis zur Pause hatten die Kadetten die Partie aber gedreht und führten mit 14:13. Doch die Gäste liessen sich davon nicht beirren, spielten ihre Angriffe gut strukturiert und lange aus und kamen immer wieder zum Torerfolg: Am erfolgreichsten waren Patrick Romann mit 8 und Tim Aufdenblatten mit 7 Toren.

«Wunder passieren», sagt Misha Kaufmann. Der neue Trainer des HSC Suhr Aarau kann sich auch am Tag nach der Sensation nicht ganz erklären, wie dieser «historische und absolut verdiente» Sieg gelang. «Grundsätzlich gehen wir natürlich immer mit der Absicht an ein Spiel, es zu gewinnen», sagt er. Aber dass ausgerechnet gegen die Kadetten ein solch haushoher Sieg möglich ist, war nicht vorauszusehen – zumal Suhr Aarau mit relativ schmalem Kader angereist war: Die linken Flügelspieler Beau Kägi und Joel Bräm fallen verletzungsbedingt aus. «Wenn ich am Freitag gesagt hätte, wir gewinnen am Samstag mit 9 Toren Differenz gegen Schaffhausen, hätten Sie gedacht, ich spinne», sagt Kaufmann.

Ausruhen, so der Trainer, dürfe sich die Mannschaft auf dem Erfolg aber nicht. «Es sind noch 30 Spiele offen – und mit zwei Punkten bleiben wir nicht in der NLA», betont Kaufmann.

Heimspiel gegen den RTV Basel (Sonntag, 11. September, 17 Uhr, Schachenhalle Aarau)