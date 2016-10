Er sieht sich als Nationalspieler in der Pflicht, dem Land Glücksgefühle zu bescheren. Gegen Zentralafrika kam der Torhüter des FC Wohlen nicht zum Einsatz. Auf den ersten Blick eine Enttäuschung, weil vor kurzem Kongos altgediente Nummer eins zurücktrat und Kiassumbua nun plötzlich ein Einheimischer vorgezogen wird. Vumi Matampi heisst dieser.

Er hexte den Kongo Anfang Jahr zum Gewinn des lokalen Afrika-Cups, eine Lightversion des Kontinentalwettbewerbes, wo nur Spieler der heimischen Liga eingesetzt werden dürfen. «Er hat schon seine Rechtfertigung», sagt Kiassumbua. Zudem stand gegen Zentralafrika viel auf dem Spiel.

«Hätte ich bei meiner Pflichtspielpremiere versagt, wäre ich wohl gleich der Buhmann gewesen. Das Feedback der kongolesischen Fans ist nämlich gnadenlos und gerade bei jungen Spielern manchmal irrational.» Angst, dass er nun zum ewigen Zweiten im Nationalkader verkommen könnte, hat der 24-Jährige nicht. «Der Trainer hat mir gesagt, dass ich Geduld haben muss. Er plant mit mir als Nummer eins für die WM 2018.»

Wochen im Vakuum

Dass Kiassumbua im Gespräch aber nicht nur über internationale Turniere, sondern auch über den harten Abstiegskampf in der zweithöchsten Schweizer Spielklasse spricht, veranschaulicht gut, welchen Spagat der Torhüter des FC Wohlen mit jeder Afrika-Reise wieder bewältigen muss.

«Einfach ist das nicht, wenn man vom euphorischen Kinshasa ins angespannte Freiamt zurückkehrt.» Mittlerweile aber habe er gelernt, die vielen Emotionen aus dem Kongo richtig zu kanalisieren.

Vor allem aber macht Kiassumbua seit den Berufungen ins Nationalteam und dem damit verbundenen Bewegen auf internationalem Niveau grosse Schritte in seiner Entwicklung. Konstanter ist das Goalietalent in erster Linie geworden.

Die Erfolge aus den Seminaren im Kongo spürt auch Kiassumbuas Klub Wohlen. In Zeiten der Krise war der 24-Jährige meist einziger Lichtblick. Im Vakuum wähnte er sich jeweils, als er formidabel parierte und dennoch immer als Verlierer vom Platz musste. Gegen den FC Zürich war das am Wochenende wieder so. Wobei er sich beim ersten Gegentreffer verschätzte.

Solche Aussetzer sind aber selten geworden. Deshalb reiste er am Montag wieder in den Kongo. Ob er am Samstag in der WM-Qualifikation zum ersten Pflichtspieleinsatz kommt, weiss Kiassumbua nicht. Heute Abend gegen Kenia aber wird der Goalie des FC Wohlen wohl zum dritten Mal in einem Testspiel das kongolesische Tor hüten dürfen. Die Zuschauerzahl wird er dann nicht mitbekommen. Es werden wieder 100 000 da sein.