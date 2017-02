In den Aargauer Duellen dieser Saison gibt der FC Aarau den Ton an. Im Herbst siegte die Mannschaft des Kantonshauptorts in Wohlen 4:1 und daheim 1:0. Im dritten Aufeinandertreffen, erneut auf der Niedermatten in Wohlen, holten die Aarauer trotz eines frühen 0:1-Rückstandes einen Sieg heraus.

Es war der achte Sieg der Saison, der vierte in einer Auswärtspartie. Patrick Rossini traf schon zum neunten, Geoffrey Tréand zum vierten Mal in dieser Saison.