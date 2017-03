Auf den Ur-Wohler Rueda folgte Francesco Gabriele. Dieser sagt heute im Kabinenbereich des schmucken neuen Schaffhauser Stadions: «Ich denke, die Klubleitung sieht die Spiele ja auch.» Es klingt nach dem 2:3 im wegweisenden Spiel gegen den Tabellennachbarn wie ein Hilferuf. Gabriele will sagen: So schlecht, wie die Resultate es suggerieren, ist die Ausgabe 2017 des FC Wohlen nicht. Der 40-Jährige weiter: «Wir werden nicht belohnt für unsere guten Auftritte.»

Man muss Gabriele recht geben. Teilweise zumindest. Was die Wohler in den ersten gut 60 Minuten zeigen, ist alles andere als das, was man von einer Mannschaft in der Abwärtsspirale erwartet. Ja, das ist gemessen am Potenzial und dem mentalen Zustand sogar grosse Klasse. Clever, wie Wohlen dem Heimteam das Spieldiktat überlässt und mit einer Fünfer-Abwehrkette die Räume dicht macht. Eiskalt, wie die Offensivabteilung die wenigen Chancen verwertet.

Bereits nach 75 Sekunden nutzt Schultz die Anfangsschläfrigkeit der Schaffhauser Abwehr aus – 1:0. Und in der 41. Minute, also wie schon das 1:0 zum perfekten Zeitpunkt, fällt nach einem Konter das 2:0 durch Pacar. Dass Schultz zwischenzeitlich einen Penalty kläglich vergeben hat, scheint zur Halbzeit nebensächlich. Zu harmlos Schaffhausen, zu abgebrüht dieser FC Wohlen.