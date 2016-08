Martin Rueda, in den letzten drei Meisterschaftsspielen kassierte der FC Wohlen sieben Gegentreffer. Ihre Defensive, die vor der Saison als neuer Trumpf proklamiert worden war, konnte jüngst nicht so viel Sicherheit ausstrahlen wie erhofft. Woran liegt das?

Martin Rueda: Die vier Gegentore bei der Niederlage in Zürich haben wohl mehr ausgelöst, als wir dachten. Nur, weil wir jetzt in den letzten Spielen aber diese Tore kassiert haben, würde ich jetzt nicht gleich sagen, dass wir alles wieder anders sehen müssen. Ich glaube noch immer an unsere Defensivstärke, insbesondere an jene von Sead Hajrovic und Florian Stahel. Diesem Duo alles in die Schuhe zu schieben, wäre falsch. Es ist die ganze Mannschaft, die defensiv nicht gut gearbeitet hat.

Haben Sie sich von den Zugängen für die Defensive – sprich von Hajrovic, Stahel oder Foschini – mehr erhofft?

Sagen wir es so: Ich war vor allem nach der Heimniederlage gegen Chiasso enttäuscht. Dass man mit diesen erfahrenen Spielern so eine verunsicherte Darbietung abliefern kann, hat mich sowohl überrascht als auch enttäuscht. Ich dachte, die Neuen können von Beginn an dazu beitragen, dass wir nicht mehr so oft in diese Situationen kommen.