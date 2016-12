Aber was hat das alles mit Francesco Gabriele zu tun? Ganz einfach: Nach sechsjähriger Tätigkeit in der Nachwuchsabteilung des Team Aargau lancierte Gabriele seine Trainerlaufbahn 2012 beim Erstligisten FC Baden. Nach dem überraschenden Abgang von Martin Rueda zu Wil im Spätsommer dieses Jahres übernahm Gabriele die sportliche Verantwortung des FC Wohlen. Nach Anfangsschwierigkeiten startete er mit dem vermeintlichen Abstiegskandidaten durch: Gabrieles Bilanz mit vier Auswärtssiegen gegen Schaffhausen, Chiasso, Xamax und Wil und einem Heimerfolg gegen Winterthur kann sich sehen lassen.

Gabriele ist zweifellos gerne Trainer des FC Wohlen. Aber wer ihn kennt, der weiss, dass er noch lieber Trainer des FC Aarau wäre. «Nach den Tätigkeiten in Baden und in Wohlen würde sich für mich beim FC Aarau ein Kreis schliessen», sagt Gabriele. «Ich habe Ziele. Ich habe sogar Visionen. Der Trainerjob in Aarau reizt mich. Wenn ich in Wohlen erfolgreich bin, kann alles schnell gehen. Läuft es optimal, bekomme ich vielleicht sogar die Chance, einen Klub im Ausland zu trainieren. Ich wäre auf dem Weg nach oben durchaus bereit, die Komfortzone in der Schweiz zu verlassen. Aber», fügt Gabriele hinzu, «das ist Zukunftsmusik. Momentan setze ich meine ganze Kraft für den FC Wohlen ein. Es geht um den Ligaerhalt, nur um den Ligaerhalt.»

Um seine hohen Ziele zu erreichen, muss Gabriele Werbung in eigener Sache machen. Diese Möglichkeit bietet sich dem 39-jährigen Solothurner am Sonntagnachmittag. Es ist Derbyzeit! Gabriele trifft mit seinem FC Wohlen auf den FC Aarau. Und nach dem 2:1-Erfolg beim Ligakrösus Wil vor gut einer Woche sind die Chancen der Freiämter auf den ersten Sieg im 14. Duell der Kantonsrivalen intakt.