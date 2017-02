Seit dem Aufstieg in die Challenge League 2002 fassen Trainer und Spieler des FC Wohlen zum Saisonstart die immer gleiche Saisonziel-Parole: «Was zählt, ist der Ligaerhalt.» Immer klammerte sich die Vereinsführung an diese Parole. Einerseits, weil sie seit je her haushälterisch denken und lenken muss. Andererseits, weil sich der FC Wohlen nun mal wohlfühlt in der Rolle des Unterlegenen. Bisher war das freilich der richtige Weg.

Wenn man diese noch heute surreal wirkende Übersaison unter Ciriaco Sforza ausklammert, mangelte es im Freiamt in vielen Jahren an Qualität und Routine, um mehr als nur den Nicht-Abstieg realisieren zu können. Erst schien das auch für diese Saison zu gelten. Noch im Sommer war es realitätsfremd, den FC Wohlen als Nicht-Abstiegskandidaten zu deklarieren. Zwar konnten Namen wie Florian Stahel, Sead Hajrovic oder Janick Kamber ins Freiamt gelotst werden.

Doch die überdurchschnittlichen Zuzüge waren vor allem dem Wettrüsten innerhalb der gesamten Liga geschuldet. Von der attraktivsten Challenge League der Geschichte war die Rede. Das hat sich mittlerweile relativiert. Da ist ein überlegener FC Zürich, ein tapferer Verfolger aus Neuenburg und der Rest, zu dem auch die Freiämter gehören. Nach dem desaströsen ersten Saisonviertel wechselte Trainer Martin Rueda von Wohlen zum FC Wil.

Sein Nachfolger Francesco Gabriele hatte zwar einen Horrorstart. Seither ist es ihm aber gelungen, die Mannschaft auf Kurs zu bringen. Der Tabellenkeller befindet sich in sicherer Distanz. Er selbst hat jedenfalls gezeigt, dass er ein guter Trainer sein kann. Nun sollte er auf dem persönlichen Weg nach oben in einem nächsten Schritt seine Dünnhäutigkeit ablegen. Eine Eigenschaft, die sich im Haifischbecken Fussball schnell einmal als Rohrkrepierer erweisen kann.

Der Trainer tritt auf die Euphorie-Bremse

Neun Punkte beträgt Wohlens Vorsprung auf den Letzten Schaffhausen zum Rückrundenstart. Dass in der Mannschaft Qualität und Routine für mehr als nur den Nicht-Abstieg steckt, ist mittlerweile unverkennbar. Trainer Gabriele ortet gar eine damit verbundene Euphorie, die ihn stört. Der nachgesagte Wandel vom serbelnden zum standhaften FC Wohlen geht ihm zu schnell. Er kämpft gegen die in Zeiten des Erfolgs grassierende Vergesslichkeit. «Ich weiss, woher wir kommen», sagt der Italiener mit Nachdruck. Natürlich ehrt es ihn, dass er trotz kurzfristigem Erfolg nicht dem Übermut erliegt.

Dennoch weiss auch Gabriele, dass er nun ein Team beisammenhat, für das die Parole «Was zählt, ist der Ligaerhalt» vor allem eines ist: Understatement. Der FC Wohlen ist im Februar 2017 auf jeder Position doppelt besetzt. Das ist ein Luxus, den es in dieser Form im Freiamt noch nie gab. Und noch auf das Engagement von Monquez al-Yousef zurückzuführen ist. Der Investor hat seine Aktienmehrheit im Dezember auf sanften Druck des Vereins wieder zur Verfügung gestellt. Deshalb bleibt abzuwarten, ob er den FC Wohlen auch künftig finanziell unterstützt.

Ein bisschen mehr Transparenz seitens des Vereins würde nicht schaden. Die Strategie von Trainer Gabriele sieht vor, die Jungen an der Seite von erfahrenen Spielern gedeihen zu lassen. Das erklärt beispielsweise den Transfer von Igor Tadic (30). Allerdings besteht auch die Gefahr, dass der Weg für Talente versperrt bleibt.

Der Konkurrenzkampf im Freiamt ist grösser denn je Das Gerangel um die elf Plätze in der Startformation intensiviert sich jedenfalls. Weil der FC Wohlen zum Rückrundenstart beinahe verletzungsfrei ist und sich Talente wie von Niederhäusern, Loosli oder Castroman in der ersten Saisonhälfte formidabel entwickelten, ist der Konkurrenzkampf im Freiamt so gross wie nie zuvor. Eine von Gabrieles grössten Herausforderungen in den kommenden vier Monaten wird es deshalb sein, alle Spieler bei Laune zu halten. Konfliktpotenzial gibt es durchaus. Zumal Arrivierte wie Sandro Foschini oder Nico Abegglen bereits in der Hinrunde nur mit Nebenrollen betraut wurden.

Fest steht: Wohlen ist keine Wohlfühloase mehr. Anders als in vielen anderen Spielzeiten ist das Kader der Freiämter so breit, dass Diskussionen über die Besetzung der Startformation vorprogrammiert sind. Durch den angeheizten Konkurrenzkampf steigt aber nicht nur die Qualität der Mannschaft, sondern steigen auch die Erwartungen an sie. «Was zählt, ist der Ligaerhalt.» Auch wenn die Protagonisten ihre Parole vorbildlich rezitieren. Eigentlich wissen alle Beteiligten, dass das Ziel dieser Mannschaft mehr als nur der neunte Rang in der Challenge League sein muss.