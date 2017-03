Dass Igor Tadic ein Goalgetter ist, hat er vor zwei Jahren bewiesen: In der Saison 2014/15 schoss er für Schaffhausen 19 Treffer und sicherte sich die Krone des Torschützenkönigs der Challenge League. Dann aber schlug die Verletzungshexe gnadenlos zu: Anfang Dezember 2015 zog er sich einen Kreuzbandriss und Meniskusschaden im linken Knie zu, konnte sich erst zwei Monate später operieren lassen und musste ein knappes Jahr pausieren. Von diesem Schock hat sich Tadic inzwischen ziemlich erholt. Aber die ganz grosse Torgefahr lässt der 30-jährige Routinier seit dem medizinischen Eingriff vermissen. Ist der Faden bei Tadic gerissen? Oder findet er zurück zu alter Stärke?

Tadic «voller Tatendrang»

Dass ihm der FC Wohlen in der abgelaufenen Winterpause einen Vertrag bis Ende Saison 2017/18 angeboten hat, ist ein schöner Vertrauensbeweis. Der Zuzug von Tadic entbehrt allerdings auch nicht einer gewissen Logik: Insider wissen nämlich, dass Tadic schon seit geraumer Zeit auf der Wunschliste der Wohler steht. Nun hat es also endlich geklappt. Tadic wohnt mit seiner Frau und zwei Kindern in Rotkreuz und ist nach eigener Aussage voller Tatendrang. Mal schauen, ob der Routinier das Vertrauen der Führungscrew des Freiämter Challenge-Ligisten rechtfertigen kann.