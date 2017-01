Die für das «jb Brunex-Felt-Team» und den VMC Hägglingen fahrende Juniorin Nadia Grod (Besenbüren) war vielmehr dafür besorgt, dass von denen mehr als ein halbes Dutzend vergebenen Titel einer in den Aargau ging.

Die beim Pflegeheim Muri im ersten Lehrjahr als Fachangestellte Gesundheit stehende Nadia Grod zeigte ein starkes Rennen. Sie vermochte sich als beste Juniorin an die Fersen der schnellsten Frauen zu heften. Grod blieb mit Nicole Koller (Schmerikon), der hinter der den siebten Schweizermeistertitel erringenden Jasmin Egger-Achermann (Gunzwil LU) und Lise-Marie Henzelin (Pruntrut) als Dritte ins Ziel kommenden Frau, in Tuchfühlung und holte sich so überlegen den Titel der besten Juniorin.

«Ich konnte das Tempo von Koller, die ja immerhin die Gesamtwertung der EKZ-Crosstour gewann, in den letzten drei Runden gut mithalten. Um den dritten Gesamtrang spurtete ich nicht. Mir war der Juniorentitel ja nicht mehr zu nehmen», freute sich Grod.

Die Freiämterin ist sich trotz ihr noch nicht ganz 17 Jahren das Siegen an Meisterschaften gewohnt: 2015 gewann sie als Anfängerin die Schweizermeisterschaft der Mountain-Bikerinnen, im letzten Juni siegte sie in Martigny an der Strassen-Schweizermeisterschaft des Frauen-Nachwuchses und nun holte sie in Dielsdorf den Sieg im Querfeldein bei den Juniorinnen. Diese Erfolge zeigten, dass die Aargauerin in nahezu allen Sätteln zu Hause ist.

Elite-Fahrer geschlagen

Im Frauenrennen der Elite war auch Kathrin Stirnemann (Gränichen) am Start. Sie musste sich mit dem fünften Rang zufrieden geben. Auch zu keinem Spitzenresultat kam ihr Bruder Matthias Stirnemann. Der Sechste der letzten Mountainbike-WM hielt zwar in der Anfangsphase in der Spitzengruppe mit.

Als ab Hälfte der neun Runden auf dem nur wenige Höhenmeter, jedoch umso mehr Kurven und technische Schwierigkeiten sowie eine 300 Meter lange Sandpartie aufweisendem Parcours das Tempo verschärft wurde, war es um Stirnemann geschehen. Ein Trio mit Titelverteidiger Lars Forster (Jona), seinem Vorgänger Julien Taramarcaz (Fully VS) und dem in den Quers immer stärker aufkommenden Nicola Rohrbach (Edlibach ZG) bestimmte nun das Tempo.

Im Endspurt dieser drei Spitzenfahrer holte sich Taramarcaz nach 2015 den Quertitel wieder zurück. Stirnemann erreichte als Achter das Ziel vor dem durch einen Defekt zurückgeworfenen Mitfavoriten Simon Zahner.

Nicht viel besser als Stirnemann erging es seinem Clubkameraden Severin Sägesser. Der Niederämter aus den Reihen des RC Gränichen war in der Anfangsphase zwar auch vorne dabei. Aber auch im behagte die Rolle des Mitfavoriten nicht und er musste sich auf dem schnellen Rundkurs letztendlich mit dem siebten Rang zufrieden geben.

Albasini auf fremdem Terrain

Eher unerwartet am Start der diesjährigen Querfeldein-Schweizermeisterschaft war Strassenprofi Michael Albasini. Der zweifache Sieger des GP von Gippingen (2011 und 2013) und mehrfache Etappensieger an der Tour de Suisse, der Tour de Romandie und der Spanien-Rundfahrt, hielt auf dem für ihn ungewohnten Quergelände gut mit.

Albasini verlor auf die Spezialisten keine Runde und kam als 18. von 24 gestarteten Fahren ins Ziel. Mit etwas mehr als einem Quer-Start pro Saison (2015/16 Plauschrennen in Estavayer-le-Lac; 2016/17 Quer-SM Dielsdorf) und der damit gewonnenen Erfahrung könnte aus ihm noch ein recht passabler Querfahrer werden.