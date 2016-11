Wie macht sich der Druck bemerkbar?

Mit einem Unentschieden sind sie nicht zufrieden. Da werde ich nach dem Spiel gefragt, warum wir jetzt gegen Le Mont kein Tor geschossen haben. In solchen Situationen muss ich hin stehen und Erklärungen liefern.

Wie regelmässig stehen Sie mit Investor und Präsident Mehmet Nazif Günal in Kontakt?

Sehr wenig. Dann eher mit Verwaltungsrat Cila.

Abdullah Cila wartet seit Sommer auf seine Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung und sitzt deshalb in der Türkei.

Ja, solange er nicht in die Schweiz kommen darf, kommunizieren wir per Telefon. Er verfolgt die Spiele von Istanbul aus. Danach gibt es jeweils einen Austausch darüber, was wir besser machen müssen.

Wäre Platz zwei ein Erfolg?

Egal ob der FCZ da ist oder nicht: Wenn man den Aufstieg als Ziel ausgibt, dann wäre das ein Misserfolg. Ich denke aber, dass die Führung Ende Saison auch meine Arbeitsweise und die Entwicklung der Mannschaft bewerten wird und sich dann vielleicht sagt, dass wir es in der nächsten Saison noch einmal versuchen werden.

Die Gefahr, dass die Investoren die Geduld verlieren könnten, ist da.

Das kann absolut sein, aber sie sind sehr interessiert am Projekt und wollen ihr Ziel unbedingt erreichen. Deshalb glaube ich nicht, dass sie einen Rückzieher machen werden.

Geniesst der FC Wil genügend Akzeptanz in der Ostschweiz?

Sagen wir es so: Der FC Wil ist daran, sich diese Akzeptanz zu erarbeiten. Es wird viel für die Reputation gemacht. Dieser Verein hat mehr zu bieten als nur türkisches Geld.

Wie gehen Sie damit um, dass sie einst ein grosser Kritiker des künstlich hochgedrückten Lohngefüges innerhalb der Liga waren und nun selbst davon profitieren?

(Zögert) Schwierig zu sagen. Es ist nun halt einfach so, dass sich diese Situation so ergeben hat. Es ist eine Entwicklung innerhalb der Liga, die man nicht aufhalten kann. Letztlich ist es wohl so wie in der Privatwirtschaft: Der Fitteste überlebt.

Zum vierten Mal haben Sie nun Wohlen verlassen. In der Vergangenheit sind Sie immer zurückgekehrt. Wann arbeiten Sie also wieder im Freiamt?

(Schmunzelt) Das kann ich nicht beantworten. Falls mich der FC Wohlen für irgendetwas irgendwann wieder brauchen sollte, dann bin ich natürlich bereit, dem Klub wieder zu helfen.