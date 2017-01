«Wir wollen in die Top 3», sagte Schällibaum nach Abschluss der Hinrunde der vergangenen Saison. Mit demselben Ziel stieg man beim FC Aarau in die laufende Saison. Sowohl vergangene Saison, als auch nach Ablauf der Hälfte der aktuellen Spielzeit wurde dieses Ziel um einen Rang verpasst. «Diese Klassierung entspricht aktuell schlicht und einfach der Realität, das muss man auch so anerkennen», sagt Schällibaum.

Sein Wirken ist unbestritten

So oder so steht ausser Frage, dass Schällibaum in seinen 461 Tagen an der Seitenlinie beim FCA einiges bewirkt hat. In den insgesamt 41 Meisterschaftspartien unter seiner Leitung hat der FCA 18 Siege, 13 Unentschieden und 10 Niederlagen eingefahren. Wie bereits erwähnt, führte der 54-jährige Zürcher die Aarauer in der vergangenen Saison aus dem Abstiegssumpf auf den vierten Rang in der Schlusstabelle.

Er schaffte es damals, aus einem zwar mannschaftlich intakten aber mut- und saftlosen Gefüge ein Team mit Winner-Mentalität zu formen. Plötzlich gewann der FCA im vergangenen Frühling auch wieder einmal Spiele, die er genauso hätte verlieren können – unter Schällibaum wurden auch sogenannt «dreckige» Siege wieder möglich.