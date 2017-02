Mit dem Gewehr haben die Sportschützen Wettingen-Würenlos den Gruppensieg sozusagen abonniert. Der Ostaargauer Verein ist die unangefochtene Nummer 1 im Kanton. Dies bewiesen Sandra Mäder, Darunee Frossard, Cécile Curschellas und Désirée Schäfer in der Aarauer Kasernenhalle eindrücklich.

Das Frauenquartett schoss solid und verwies die Kölliker Sportschützen um 21 Punkte auf Rang 2. «Wir sind zwar zufrieden, aber es wäre ein höheres Total dringelegen», kommentierte Schäfer den Wettinger Sieg.

Kölliken mit Rollstuhlsportlern

Die Kölliker traten mit zwei Rollstuhlsportlern an, darunter die internationale Spitzenschützin Nicole Häusler. Die Teilnehmerin an den letztjährigen Paralympics in Rio schoss mit 398 Ringen das herausragende Spitzenresultat. «Dieser zweite Platz überrascht uns trotz dem guten Ergebnis in der Vorrunde», erklärte Schützin Alexandra Ernst.

Im Sog der Junioren-Internationalen Chiara Leone schnappten die Sportschützen Frick den Luftgewehrschützen Muri-Freiamt den dritten Podestplatz vor der Nase weg. Die Freiämter schossen ausgeglichener, doch Leones Leistung gab den Ausschlag für das Fricktaler Quartett.