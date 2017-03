Die Saison der NLB-Volleyballer von Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten ist am Samstag mit einer 0:3-Heimniederlage zu Ende gegangen. Damit landet die Mannschaft auf dem fünften Schlussrang der Aufstiegsrunde. Mike Fehlmann, Co-Trainer von Smash 05, zieht eine gemischte Bilanz: «Einerseits haben wir das Saisonziel erreicht, andererseits verloren wir teilweise gegen Mannschaften, die wir alleine mit unseren Junioren hätten schlagen müssen. Der gute Start in die Saison hat uns dann aber in die Aufstiegsspiele gerettet.»