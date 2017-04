Es ging kraftvoll und aggressiv auf beiden Seiten weiter; erwähnenswert der umsichtige Weitschuss von Tin Tokic ins leere Tor von Stäfa zum umjubelten 10:8 für Möhlin, gute vier Minuten vor der Halbzeit.

Zu viel Hektik

Die wurfstarken Zürcher Valentakovic, Ardielli und Lepp brachten ihr Team aber zur Pause nochmals nach vorne (11:12). In Umgang zwei wurde mit viel Tempo und rasanten Aktionen das Publikum bei Laune gehalten. Möhlin kämpfte um jeden Ball und leistete hervorragend Widerstand. Nicht alles gelang in der Hektik und Stäfa konnte sich doch mit drei Treffern absetzen (11:14, 36.).

Die Gastgeber reagierten jetzt mit Kreisanspiel an Karlo Ladan und dieser traf regulär und gleich danach, nach einem technischen Fehler der Gäste, erneut. Damit war der Anschluss fast geschafft. Wenig später erarbeitete sich erneut Stäfa einen Drei-Tore-Vorsprung (45.), den Mischa Wirthlin aber bald wieder verkleinerte.

Dramatische Schlussminuten

Und auch Wirthlins Teamkollegen behielten jetzt die Übersicht, was offensiv in Tore umgemünzt werden konnte. Der Ausgleich zehn Minuten vor Schluss verlieh der Mannschaft neue Kräfte, vor allem auch Rok Jelovcan im Tor, welcher wichtige Bälle neutralisierte. Sandro Soder überzeugte nun im Angriff mit einer Art Galavorstellung vom Flügel und lieferte Treffer Nummer zwanzig und wenig später das 22:23 (59.) ab.

Dazwischen lagen aber noch dramatische, umkämpfte Minuten, denn Stäfa bot Gegenwehr und versuchte offensiv zu punkten. Marcus Hock erzielte nach dem Timeout von Zoltan Cordas den erneuten Ausgleich, während für Stäfa noch ein letzter Freistoss für Valentakovic resultierte. Sein Wurf prallte mit einem dumpfen Knall an der Möhliner Mauer ab und die Handballer fielen augenblicklich in Siegestaumel; das Remis fühlte sich wie ein Sieg an.