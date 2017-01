«Wir nannten uns Lokomotive Seetal, weil damals am Sonntag noch regelmässig Dampfloks im Seetal verkehrten. Und weil wir mit diesem Namen die ganze Region abdecken und damit einen gewissen Bezug der Bevölkerung zu unserem Verein schaffen wollten», so Sommerhalder. Das erste Vereinslogo zeigte denn auch eine Dampflok. Indes, die Namenswahl erwies sich als Bumerang. Keine Gemeinde fühlte sich für den jungen Verein verantwortlich, niemand wollte ihm sportliches Asyl gewähren. «Es war beispielsweise äusserst schwierig, eine Halle zu bekommen», schaut Sommerhalder zurück. Erst die Änderung des Vereinsnamens im Frühjahr 1989 in UHC Lok Reinach schaffte da Abhilfe. Sommerhalder: «Von da an hatten wir ein zu Hause.» Fortan spielten und trainierten die Unihockeyaner dort, wo sie noch heute daheim sind: in der Pfrundmatt-Halle.

Dreimal in die Nationalliga A

Der junge Verein gedieh prächtig und bald schon stellte sich der erste sportliche Erfolg ein: 1992 stieg die 1. Mannschaft in die 1. Liga Kleinfeld auf. Zwei Jahre folgte die Promotion in die Nationalliga B und damit der Wechsel auf das Grossfeld. In den nächsten Jahren wirkten prominente Leute im Wynental. Der damalige Schweizer Nationaltrainer Felix Coray wurde als Coach verpflichtet, in der Saison 1995/96 spielten erstmals zwei Schweden bei Lok Reinach und erlitten dabei den Schreck ihres Lebens (vgl. Text rechts). Den sportlichen Höhepunkt erlebte man im Jahr 2000 mit dem ersten von total drei Aufstiegen in die Nationalliga A. Aktuell spielen die Reinacher in der 1. Liga. Zu Gründungsmitglied Sommerhalder: Der langjährige AZ-Sportredaktor zog sich nach dem dritten Aufstieg in die NLA – die damals Swiss Mobiliar League hiess – im Sommer 2009 aus dem Verein zurück.

Im Nachwuchs feierte man in früheren Jahren ebenfalls den einen oder anderen Erfolg. Seit geraumer Zeit ist die Lage allerdings ein wenig angespannt. Es fehlen vor allem die älteren Jahrgänge. «Wir konnten ein paar Jahre keine U18-Mannschaft melden. Dieses Loch spüren wir jetzt», so Riccardo Belluz, Vereinspräsident seit 2012. Bei den jüngeren Junioren läuft es jedoch nach Wunsch. Vor allem das «Kids Unihockey» für Kinder ab fünf Jahren jeweils am Mittwoch ist ein grosser Erfolg. Insgesamt spielen 120 Kinder und Jugendliche in Reinach Unihockey.

Auf ein grosses Fest anlässlich des 30-Jahr-Jubiläums wird verzichtet. «Wir werden vereinsintern etwas organisieren», sagt Belluz. Anstossen auf den runden Geburtstag kann die Bevölkerung mit den Unihockeyanern gleichwohl. Am Reinacher Jugendfest am ersten Juli-Wochenende führen sie eine Beiz.