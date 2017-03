Sie wirkt im Gespräch älter und reifer, als sie effektiv ist. Ihre Aussagen haben Substanz, sind durchdacht. Ab und zu dringt der coole Slang der Snowboard-Community durch. Und erstaunlich selten schwingen in den Worten Emotionen mit. Dabei schwebt Berenice Wicki derzeit doch auf Wolke sieben.

Soeben hat die 14-Jährige aus Ennetbaden den Weltmeistertitel in der Halfpipe gewonnen. In ihrer Lieblingsdestination Laax. Gegen teilweise vier Jahre ältere Konkurrentinnen. Wie nur hat sie dieses Wunder geschafft? «Ich bin an diesem Tag an den Berg gegangen und habe nichts erwartet», sagt sie. Und einige Stunden später lautete ihr Fazit: «Das war mein bester Tag in der Halfpipe».

Schwarze Piste als Qualifikation

Nationaltrainerin Isa Jud kennt ihren Schützling, seit Berenice fünf Jahre alt war. Damals kam die junge Aargauerin, deren Familie in Davos eine Ferienwohnung besitzt, am Bolgen erstmals zu ihr in die Snowboardschule. Dafür musste das forsche Mädchen zuerst die familieninterne Qualifikationshürde meistern: mit den Skis die schwarze Piste runterbrettern. Berenice hielt nicht inne, bis sie diese Challenge meistern konnte. Es entspricht ihrem Naturell: «Wenn ich einen Trick nicht stehe, dann lasse ich nicht locker, bis er mir gelingt.»